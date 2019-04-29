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Регион 29.04.2019 11:17

Задержанный в Турции сотрудник разведки ОАЭ совершил самоубийство - СМИ

Один из сотрудников разведки ОАЭ, которых ранее задержали в Турции, совершил самоубийство, сообщает в понедельник газета "Дейли сабах".

Отмечается, что мужчина покончил с собой в тюрьме в городе Силиври.

В середине апреля в Стамбуле задержали двух сотрудников разведки ОАЭ, которые позже признались, что занимались шпионажем. По данным турецких СМИ, один из задержанных связан с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОАЭ, РАЗВЕДКА, САМОУБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]