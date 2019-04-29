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СНГ 29.04.2019 11:32

Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону - доклад

Расходы России на оборону в 2018 году снизились и составили $61,4 млрд, страна опустилась на шестое место в рейтинге военных трат, говорится в понедельник в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ).

"В 2018 г. военные расходы России составили $61,4 млрд, что сделало ее шестой по величине военных расходов страной в рейтинге SIPRI. По сравнению с 2017 г. военные расходы России сократились на 3,5%", - говорится в докладе.

Годом ранее расходы России на оборону, по данным института, составляли $66,3 млрд, снизившись впервые с 1998 года. Тогда снижение было более значительным и составило 20%.

В результате в 2018 г. Россия впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшими расходами на оборону. На первом месте значатся США с расходами в $649 млрд, на втором - Китай ($250 млрд), на третьем - Саудовская Аравия ($67,6 млрд), на четвертом - Индия ($66,5 млрд), а на пятом - Франция ($63,8 млрд). На страны из первой "пятерки" пришлось 60% мировых военных расходов.

В 2017 году Россия занимала в рейтинге четвертое место, обходя по тратам на оборону и Индию, и Францию.

В целом военные расходы в мире в 2018 году выросли до $1,82 трлн, что на 2,6% больше, чем годом ранее, говорится в докладе. Военные расходы стран мира растут второй год подряд и теперь, отмечают авторы доклада, достигли самого высокого уровня с 1988 года. В то же время доля военных расходов в мировом ВВП снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, в 2018 году военные расходы в мире составили 2,1% мирового ВВП, а годом ранее - 2,2%.

"В 2018 году половина мировых военных расходов приходилась на США и Китай. - Более высокий уровень мировых военных расходов в 2018 году является главным образом результатом значительного увеличения расходов в этих двух странах", - отмечает научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов СИПРИ Нан Тьян.

Расходы США на оборону в 2018 году увеличились впервые за семь лет, прибавив 4,6% . Рост военных расходов Китая наблюдается уже 24 года подряд, в 2018 году они увеличились на 5%.

Военные расходы значительно увеличили ряд стран Центральной и Восточной Европы. Так, Польша нарастила расходы на оборону в 2018 г. на 8,9% - до $11,6 млрд, а Украина на 21% - до $4,8 млрд. В целом же в Восточной Европе расходы снизились.

"Рост военных расходов в Центральной и Восточной Европе во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России. Это произошло несмотря на то, что российские военные расходы за последние два года сократились", - констатирует старший научный сотрудник программы вооружений и военных расходов СИПРИ Питер Веземан.

Страны-члены НАТО в 2018 году потратили на оборону $963 млрд. Годом ранее расходы альянса составляли $900 млрд.

В 2018 году на 1,8% снизились военные расходы в странах Ближнего Востока, о которых у СИПРИ есть данные. При этом Саудовская Аравия стала рекордсменом среди стран с сокращением военных расходов в абсолютном выражении. Так, по сравнению с 2017 годом страна сократила военные расходы на $4,6 млрд. Турция, напротив, наращивала военные расходы в 2018 году и стала лидером среди топ-15 стран по военным расходам в приросте трат в процентном выражении. Так, военные расходы Турции в 2018 году увеличились на 24% - до $19 млрд.

Военные расходы в странах Африки сократились в 2018 году на 8,4%. Военные расходы в африканских странах сокращаются с 2014 года. Существенно сократились военные расходы в Алжире (-6,1%), Анголе (-18%) и Судане (-49%).

При подсчете военных расходов стран мира СИПРИ учитывает, в частности, такие показатели, как траты на вооружение, на зарплаты военным, военное строительство и на научно-исследовательскую работу.

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Тэги: МИР, РОССИЯ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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