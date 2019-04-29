В Брюсселе ждут президента Азербайджана на майский саммит в честь 10-летия Восточного партнерства – посол ЕС в Баку

ЕС и Азербайджан в мае могут завершить переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, заявил в понедельник посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
"На прошлой неделе прошли переговоры по торговым вопросам. На этой неделе переговоры продолжатся посредством видео-конференций. Не называя даты, скажу, что мы будем работать для скорейшего подписания соглашения", - сказал К. Янкаускас.
По его словам, одним из возможных сроков завершения переговоров может стать май.
"В мае в Брюсселе пройдет встреча, посвященная 10-летию программы «Восточного партнёрства». На нее приглашены главы 6 стран, в том числе и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это может стать одной из финальных дат переговоров", - сказал К. Янкаускас.
Член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан 4 апреля 2019 года заявил, что переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом могут быть завершены к середине мая.
Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что стороны близки к завершению переговоров по соглашению. По его словам, недавно стороны достигли синхронизации по всем трем частям переговоров: "Так, в связи с согласованием 90% вопросов мы сегодня обладаем очень хорошими возможностями", - сказал глава МИД Азербайджана, добавив, что в последнее время стороны провели ряд "круглых столов" и видео-конференций, и эти шаги будут продолжены и в последующие дни.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
А.Мамедов
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