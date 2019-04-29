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Внешняя политика 29.04.2019 11:37

В Брюсселе ждут президента Азербайджана на майский саммит в честь 10-летия Восточного партнерства – посол ЕС в Баку

ЕС и Азербайджан в мае могут завершить переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, заявил в понедельник посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"На прошлой неделе прошли переговоры по торговым вопросам. На этой неделе переговоры продолжатся посредством видео-конференций. Не называя даты, скажу, что мы будем работать для скорейшего подписания соглашения", - сказал К. Янкаускас.

По его словам, одним из возможных сроков завершения переговоров может стать май.

"В мае в Брюсселе пройдет встреча, посвященная 10-летию программы «Восточного партнёрства». На нее приглашены главы 6 стран, в том числе и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это может стать одной из финальных дат переговоров", - сказал К. Янкаускас.

Член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан 4 апреля 2019 года заявил, что переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом могут быть завершены к середине мая.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что стороны близки к завершению переговоров по соглашению. По его словам, недавно стороны достигли синхронизации по всем трем частям переговоров: "Так, в связи с согласованием 90% вопросов мы сегодня обладаем очень хорошими возможностями", - сказал глава МИД Азербайджана, добавив, что в последнее время стороны провели ряд "круглых столов" и видео-конференций, и эти шаги будут продолжены и в последующие дни.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А.Мамедов

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Тэги: ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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