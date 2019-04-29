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Это интересно 29.04.2019 11:41

В мире ежегодно добывается 2,7 тыс. тонн золота, этим заняты 15 млн человек - данные ООН

Ежегодно в мире добывают 2 тыс. 700 тонн золота, сообщают в ООН со ссылкой на данные Глобального экологического фонда - механизма финансирования программ по защите окружающей среды.

"В золотодобывающей промышленности занято 15 млн человек, включая 4,5 млн женщин и более 600 тыс. детей", - говорится в сообщении на сайте ООН.

При этом, как отмечают экологи, 500 тонн из 2,7 тыс. тонн ежегодно добываемого в мире золота приходится на мелкое кустарное производство - небольшие частные шахты, расположенные в основном в развивающихся странах.

Золотодобывающая отрасль обеспечивает работой сельское население во многих странах, однако, как поясняют в Глобальном экологическом фонде, далеко не везде мелкие кустарные шахты оперируют в рамках закона - такое производство зачастую запрещено или ограничено государством, которое выдает лицензии только крупным компаниям.

"Зачастую рабочие на таких (мелких кустарных) предприятиях трудятся в ужасающих условиях, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. В частности, сами сотрудники, а также жители сел, где находятся эти шахты, часто страдают от токсичного воздействия ртути. Это приводит к повреждению центральной нервной системы: судорогам, проблемам со зрением и слухом и задержке развития у детей", - говорится в сообщении.

В связи с этим эксперты предлагают добывать золото с помощью новых безопасных технологий без использования ртути. "Это поможет сократить ущерб для окружающей среды и обеспечить рациональную добычу золота", - заявил глава Глобального экологического фонда Густаво Фонсека.

Отмечается, что на реализацию срочных мер по модернизации процесса на небольших и кустарных золотодобывающих шахтах требуется 180 млн долларов.

В рамках инициативы Глобального экологического фонда и ООН предлагается не только использовать новые технологии, но также реформировать законодательство в золотодобывающих странах, чтобы шахтеры получили официальные контракты и достойные условия труда, сообщается на сайте ООН.

В России в 2018 году общее производство золота составило 331,783 тонны, увеличившись на 4%, подсчитал ранее Союз золотопромышленников РФ. Общее производство серебра, по оценке Союза золотопромышленников, в РФ в 2018 году выросло на 5%, до 1,652 тыс. тонн.

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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ДОБЫЧА, ЭКОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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