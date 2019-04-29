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Дальнее зарубежье 29.04.2019 11:53

Во Франции сообщают о предотвращении теракта

Спецслужбы Франции предотвратили теракт против сотрудников сил безопасности, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Отмечается, что готовилось "жестокое нападение", однако никаких подробностей не приводится.

В рамках расследования этого дела стражи порядка задержали четыре человека, которые занимались доставкой оружия для совершения теракта, отмечает газета "Фигаро". Среди них - один несовершеннолетний, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. Его задерживали в 2017 году, когда он пытался отправиться в Сирию.

В настоящее время все задержанные находятся в изоляторе Главного управления внутренней безопасности Франции в городе Леваллуа-Перре на севере центральной части страны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]