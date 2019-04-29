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Дальнее зарубежье 29.04.2019 12:16

Жители Китая массово скупают на Дальнем Востоке кошек и собак

Жители Китая в апреле 2019 вывезли через пункт пропуска "Нижнеленинское" Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

"Через международный пункт пропуска в Китай было вывезено 80 хвостатых туристов. Это в семь раз больше, чем за прошедший квартал и в 10 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Такой резкий спрос на российских собак и кошек владельцы связывают с предстоящим ограничением на ввоз домашних животных, которое власти Китая вводят с 1 мая 2019 года.

Это ограничение на домашних любимцев не первое в КНР. В 2017 году городским жителям запретили держать дома больше одной собаки, а также заводить собак крупных размеров. Поэтому у китайцев спросом пользуются собаки небольших пород - французских бульдог и мопс, а для содержания в частном секторе - мастифф и алабай.

Сейчас более популярны для вывоза стали кошки редких и дорогих пород - бамбино, сфинкс, британская, мэйн-кун и регдолл.

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Тэги: РОССИЯ, ДАЛЬВОСТОК, ЖИВОТНЫЕ, СКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]