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В восьми штатах Индии открылись избирательные участки на всеобщих выборах

В Индии стартовал четвертый этап из семи всеобщих выборов, в рамках которого участки для голосования открылись в восьми штатах, сообщает BBC.

В понедельник на избирательные участки отправятся жители штатов Уттар Прадеш, Бихар, Раджастан, Махараштра, Орисса, Западная Бенгалия, Джаркханд и в контролируемом Индией Кашмире.

BBC отмечает, что многие звезды Болливуда уже проголосовали в Мумбае, финансовой столице Индии, в штате Махараштра. Они выкладывают в соцсетях фотографии, на которых демонстрируют отмеченный чернилами указательный палец руки. Эта мера направлена на то, чтобы избежать повторного голосования граждан.

Всего в голосовании имеют право принять участие 900 млн избирателей. Выборы в Индии проходят в семь этапов до 19 мая. Ожидается, что их результаты будут оглашены 23 мая.

На выборах 2014 года победу одержала "Индийская народная партия", а ее кандидат Нарендра Моди стал премьер-министром. В нынешних выборах партия также принимает участие. Одним из основных его соперников считается Рахул Ганди, внук Индиры Ганди. Он пошел на выборы от партии Индийский национальный конгресс.

Всего в нижней палате парламента, состав которой будет определен по итогам голосования, 543 места. Таким образом, партии или коалиции партий необходим минимум 272 мандата, чтобы получить возможность сформировать правительство.

На выборах 2014 года явка составила 66%. В 1951 году выборы в Индии длились три месяца. Самыми короткими в истории страны стали выборы 1980 года: они прошли за 4 дня.

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Тэги: ИНДИЯ, ВЫБОРЫ, ЭТАП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]