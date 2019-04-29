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Финансы 29.04.2019 12:05

Органы высшего аудита Азербайджана и Польши в рамках твининг-проекта выполнили 23 из 52 миссий

Органы высшего аудита Азербайджана и Польши провели большую работу в рамках твининг-проекта по усилению институционального и функционального потенциала Счетной палаты Азербайджана, заявил глава палаты Вугар Гюльмамедов.

"Было проведено большое количество семинаров и тренингов, а также различные обсуждения. По всем четырем основным задачам, предусмотренным в проекте, была проделана большая работа", - сказал В. Гюльмамедов в понедельник.

Руководитель проекта Войцех Кутила отметил, что с начала реализации проекта в октябре 2017 года до сегодняшнего дня были полностью достигнуты 23 из 52 миссий. "Свыше 30 сотрудников Счётной палаты Азербайджана прошли различные тренинги. Работа идёт по графику, и мы надеемся завершить проект в срок", - отметил В. Кутила.

Как сообщалось ранее, твининг-проект, стартовавший 1 октября 2017 года, продлится до декабря 2019 года. Стоимость проекта, реализуемого совместно с высшими органами аудита Хорватии, Словакии и Польши, составляет 1,4 млн евро.

Проект предусматривает достижение следующих основных целей: развитие управления человеческими ресурсами и функционального потенциала Палаты с целью увеличения полезности и эффективности кадров; увеличение потенциала Счетной палаты в сфере проведения финансового аудита и аудиторских проверок, а также представления аудиторских отчетов согласно международным стандартам и национальному законодательству; увеличение потенциала Счетной палаты в сфере проведения проверок деятельности и составления отчетов согласно международным стандартам и национальному законодательству; улучшение контактов с парламентом, объектами проверок и с прессой.

А.Мамедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, АУДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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