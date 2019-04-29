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Внешняя политика 29.04.2019 12:09

Президент Алиев принял спикера Нижней палаты Национального конгресс Аргентины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в понедельник в Баку с председателем Палаты депутатов (Нижняя палата) Национального конгресса Аргентины Эмилио Монзой, сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРГЕНТИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СПИКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]