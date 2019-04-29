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Регион 29.04.2019 12:48

Иранские и российские ВМС проведут совместные маневры к югу от Ирана

ВМС Ирана и России в ближайшие месяцы намерены провести совместные военные маневры у южных берегов Исламской Республики, сообщает в понедельник агентство ИРНА со ссылкой на командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади.

По его словам, российские корабли, которым предстоит участвовать в маневрах, как ожидается, в ближайшие месяцы прибудут в порты на юге Ирана. Он не стал уточнять конкретные даты проведения учений.

Иранские СМИ не приводят деталей об этих планируемых учениях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ВМС, МАНЕВРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]