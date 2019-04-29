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Оборона 29.04.2019 12:48

Войска ПВО Азербайджана в ходе тактико-специальных учений отработали действия по отражению ударов противника

Войска противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана провели тактико-специальные учения, сообщает министерство обороны.

«В ходе учений, поднятые по тревоге подразделения, были выведены в районы предназначения, отработали действия по отражению воздушных ударов условного противника, а также действия штабов согласно процессу принятия решения в соответствии с поставленной задачей»,- отмечается в сообщении.

Учения проводились согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПВО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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