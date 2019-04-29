Войска ПВО Азербайджана в ходе тактико-специальных учений отработали действия по отражению ударов противника

Войска противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана провели тактико-специальные учения, сообщает министерство обороны.

«В ходе учений, поднятые по тревоге подразделения, были выведены в районы предназначения, отработали действия по отражению воздушных ударов условного противника, а также действия штабов согласно процессу принятия решения в соответствии с поставленной задачей»,- отмечается в сообщении.

Учения проводились согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год.

Б.Рустамбеков