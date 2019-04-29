Зеленский вернулся в Украину после отдыха в Турции - СМИ

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей в понедельник утром покинул пятизвездочную гостиницу в курортном районе Бодрума (Турция) и вернулся в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines, сообщает турецкое информагентство "Анадолу".

В.Зеленский вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Как сообщалось, утром 26 апреля победивший на выборах президента Украины В.Зеленский вылетел в Турцию. "Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"", - написал он на своей официальной странице в соцсети Фейсбук. В.Зеленский отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца и в Украину он вернется через два дня.

Во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства В.Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов.