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СНГ 29.04.2019 13:02

Зеленский вернулся в Украину после отдыха в Турции - СМИ

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей в понедельник утром покинул пятизвездочную гостиницу в курортном районе Бодрума (Турция) и вернулся в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines, сообщает турецкое информагентство "Анадолу".

В.Зеленский вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Как сообщалось, утром 26 апреля победивший на выборах президента Украины В.Зеленский вылетел в Турцию. "Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело"", - написал он на своей официальной странице в соцсети Фейсбук. В.Зеленский отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца и в Украину он вернется через два дня.

Во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства В.Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]