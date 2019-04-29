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СНГ 29.04.2019 13:13

Шойгу в Бишкеке обсудит с коллегами из государств ШОС и ОДКБ укрепление военного сотрудничества

Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник прибыл в Киргизию, где 29-30 апреля примет участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (СМО ОДКБ).

"Руководители оборонных ведомств - членов ШОС обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. Также они обсудят дальнейшие перспективы укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности в зоне ответственности ШОС", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

По её словам, в ходе заседания СМО ОДКБ будут рассмотрены вопросы, "связанные с безопасностью в регионе".

Также руководители военных ведомств обсудят вопросы, связанные с "планированием совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, другие вопросы деятельности ОДКБ", сообщила Р.Марковская.

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Тэги: РОССИЯ, ШОС/ОДКБ, ВОЕННЫЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]