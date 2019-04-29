Шойгу в Бишкеке обсудит с коллегами из государств ШОС и ОДКБ укрепление военного сотрудничества

Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник прибыл в Киргизию, где 29-30 апреля примет участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (СМО ОДКБ).

"Руководители оборонных ведомств - членов ШОС обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. Также они обсудят дальнейшие перспективы укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности в зоне ответственности ШОС", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

По её словам, в ходе заседания СМО ОДКБ будут рассмотрены вопросы, "связанные с безопасностью в регионе".

Также руководители военных ведомств обсудят вопросы, связанные с "планированием совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, другие вопросы деятельности ОДКБ", сообщила Р.Марковская.