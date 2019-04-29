Korean Air возобновляет прямые рейсы Петербург-Сеул

Авиакомпания Korean Air с 28 апреля 2019 года возобновила регулярные прямые рейсы между Санкт-Петербургом ("Пулково") и Сеулом (Южная Корея), сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор "Пулково").

В течение текущего летнего сезона перевозчик будет осуществлять полеты из "Пулково" с частотой до 5 раз в неделю. Рейсы будут выполняться до 24 октября 2019 года.

Korean Air - единственная авиакомпания, выполняющая прямые регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Сеулом. В 2018 году прямой пассажиропоток между двумя городами вырос на 5,3% по сравнению с 2017 годом до 43,2 тыс. человек.

Korean Air является национальным авиаперевозчиком и крупнейшей авиакомпанией Южной Кореи, входит в международный авиационный альянс SkyTeam. Флот авиакомпании состоит из 167 воздушных судов.

Аэропорт "Пулково" в конце апреля 2010 года передан в управление ООО "ВВСС", которое выступает концессионером его реконструкции. Стоимость реализации первой очереди проекта - 1,2 млрд евро.