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СНГ 29.04.2019 13:34

Korean Air возобновляет прямые рейсы Петербург-Сеул

Авиакомпания Korean Air с 28 апреля 2019 года возобновила регулярные прямые рейсы между Санкт-Петербургом ("Пулково") и Сеулом (Южная Корея), сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор "Пулково").

В течение текущего летнего сезона перевозчик будет осуществлять полеты из "Пулково" с частотой до 5 раз в неделю. Рейсы будут выполняться до 24 октября 2019 года.

Korean Air - единственная авиакомпания, выполняющая прямые регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Сеулом. В 2018 году прямой пассажиропоток между двумя городами вырос на 5,3% по сравнению с 2017 годом до 43,2 тыс. человек.

Korean Air является национальным авиаперевозчиком и крупнейшей авиакомпанией Южной Кореи, входит в международный авиационный альянс SkyTeam. Флот авиакомпании состоит из 167 воздушных судов.

Аэропорт "Пулково" в конце апреля 2010 года передан в управление ООО "ВВСС", которое выступает концессионером его реконструкции. Стоимость реализации первой очереди проекта - 1,2 млрд евро.

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Тэги: РОССИЯ, Ю.КОРЕЯ, АВИАРЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]