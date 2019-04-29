ЕС предложил Азербайджану провести в мае очередной раунд переговоров по соглашению о сотрудничестве в авиационной сфере, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в дипломатических кругах.

«ЕС хочет провести переговоры в течение мая, но окончательная дата будет зависеть от азербайджанской стороны», - отметил источник.

По его словам, в начале мая состоится визит в Брюссель представителей Азербайджана по разным техническим вопросам, связанным с авиацией.

Суть соглашения об открытом небе заключается в упрощении авиасообщения между Азербайджаном и странами ЕС, как пассажирских перевозок, так и грузоперевозок.

Азербайджан в 2016 году подписал подобное соглашение с США.

А.Мамедов