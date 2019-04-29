Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8966 RUR   0.0262 GBR   2.199 TRY   0.2854

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.30 -1.91 Brent 72.15 -2.20

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 29.04.2019 13:08

ЕС рассчитывает в мае продолжить переговоры с Азербайджаном по соглашению об "открытом небе"

ЕС предложил Азербайджану провести в мае очередной раунд переговоров по соглашению о сотрудничестве в авиационной сфере, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в дипломатических кругах.

«ЕС хочет провести переговоры в течение мая, но окончательная дата будет зависеть от азербайджанской стороны», - отметил источник.

По его словам, в начале мая состоится визит в Брюссель представителей Азербайджана по разным техническим вопросам, связанным с авиацией.

Суть соглашения об открытом небе заключается в упрощении авиасообщения между Азербайджаном и странами ЕС, как пассажирских перевозок, так и грузоперевозок.

Азербайджан в 2016 году подписал подобное соглашение с США.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, АВИАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


ЕС отмечает прогресс в переговорах с Азербайджаном по соглашению об «открытом небе» - Еврокомиссия ЕС готов подписать с Азербайджаном соглашение по открытому небу Баку намерен завершить переговоры с ЕС по единому авиационному пространству до саммита Восточного партнерства – МИД Азербайджана Баку и Брюссель планируют подписать договор о едином авиационном пространстве Брюссель готов подписать с Баку соглашение о сотрудничестве в сфере авиации Спецгруппа экспертов EASA по итогам расследования катастрофы авиалайнера Germanwings приступает к работе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]