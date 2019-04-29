На Баку приходится свыше 76% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ

Количество ипотечных кредитов по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) выданных гражданам, проживающим в Баку, на 31 марта 2019 года составляет 19,71 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

На 31 марта 2019 года по линии АИКГФ выдано 25,825 тыс. ипотечных кредитов, в том числе 802 кредита – в первом квартале 2019 года. Таким образом, на Баку приходится 76,3% всех ипотечных кредитов по линии фонда.

В Сумгайыте на 31 марта 2019 года выдано 2,525 тыс. ипотечных кредитов, Абшеронском районе (Хырдалан) – 1,878 тыс., Гяндже – 876, Нахчыване – 280, остальные – в других городах республики.

По данным фонда, на 1 апреля 2019 года банки-агенты АИКГФ рефинансировали кредитов на сумму 1,133 млрд манатов.

Чаще всего ипотечные кредиты берут лица в возрасте 18-29 лет (34,85% всех ипотечных кредитов), 30-35 лет (34,44%), старше 36 лет (30,72%).

Наиболее активно в ипотеку приобретают мужчины (77,22%). При этом, ежемесячный доход 51% заемщиков превышает 1,1 тыс. манатов.

По данным фонда, в первом квартале АИКГФ привлек 20 млн манатов на ипотечное кредитование – весь объем средств был получен от размещения облигаций фонда.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Мамедов