В Афганистане начался всеафганский совет старейшин

Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник официально открыл заседание Высшей всеафганской ассамблеи - "Лойя джирга", сообщает агентство Associated Press.
"Мы собрались здесь, чтобы обсудить общие условия мирных переговоров с "Талибаном"... Для нас очень важно достичь прочного мира", - сказал А.Гани во время приветственной речи.
Для участия во встрече прибыли более 3,2 тыс. делегатов. Отмечается, что это встреча - первая за последние шесть лет Высшая всеафганская ассамблея.
Глава секретариата Высшего совета мира Афганистана Омар Даудзай сообщил ранее, что это будет наиболее представительная и масштабная "Лойя джирга" в истории Афганистана.
"Лойя джирга" - всеафганский совет старейшин, решения которого носят совещательный характер, однако играют значимую роль в формировании государственного политического курса. "Лойя джирга" может принимать решения по вопросам независимости, национального суверенитета, территориальной целостности, а также следить за соблюдением высших национальных интересов.
В последний раз ассамблея собиралась в ноябре 2013 года. Тогда она одобрила проект соглашения с Вашингтоном, определяющий статус войск США в Афганистане.
Он заявил, что власти Афганистана хотят мира и призвал к миру радикальное движение "Талибан" , которое было приглашено на ассамблею. Однако талибы отказались участвовать в заседании "Лойи джирги".
Министр обороны Азербайджана примет участие в выставке IDEF-2019 в Турции
Лукашенко призывает ОБСЕ активнее решать карабахский конфликт
Загреб и Баку готовы развивать сотрудничество в сферах энергетики, АПК, туризма и транспорта – глава МИД Хорватии
ЦБ Азербайджана сократил в 2018г активы на 2,5%, убыток превысил 60 млн манатов
Чистая прибыль Хазар-Лада за 2018г превысила 216 тыс. манатов
Sinopec сократила прибыль в I квартале на 20% из-за снижения цен на нефть
Президент Алиев наградил членов элитарного клуба «Что? Где? Когда?» медалью «Тярягги»
В Индонезии при подсчете голосов после выборов умерли почти 300 сотрудников
8 человек погибли в ДТП с участием двух Жигулей в Азербайджане - Минздрав
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку отметили вторую годовщину учительского сайта. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР