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Дальнее зарубежье 29.04.2019 14:02

В Афганистане начался всеафганский совет старейшин

Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник официально открыл заседание Высшей всеафганской ассамблеи - "Лойя джирга", сообщает агентство Associated Press.

"Мы собрались здесь, чтобы обсудить общие условия мирных переговоров с "Талибаном"... Для нас очень важно достичь прочного мира", - сказал А.Гани во время приветственной речи.

Для участия во встрече прибыли более 3,2 тыс. делегатов. Отмечается, что это встреча - первая за последние шесть лет Высшая всеафганская ассамблея.

Глава секретариата Высшего совета мира Афганистана Омар Даудзай сообщил ранее, что это будет наиболее представительная и масштабная "Лойя джирга" в истории Афганистана.

"Лойя джирга" - всеафганский совет старейшин, решения которого носят совещательный характер, однако играют значимую роль в формировании государственного политического курса. "Лойя джирга" может принимать решения по вопросам независимости, национального суверенитета, территориальной целостности, а также следить за соблюдением высших национальных интересов.

В последний раз ассамблея собиралась в ноябре 2013 года. Тогда она одобрила проект соглашения с Вашингтоном, определяющий статус войск США в Афганистане.

Он заявил, что власти Афганистана хотят мира и призвал к миру радикальное движение "Талибан" , которое было приглашено на ассамблею. Однако талибы отказались участвовать в заседании "Лойи джирги".

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Тэги: АФГАНИСТАН, СОВЕТ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]