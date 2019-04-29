В Афганистане начался всеафганский совет старейшин

Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник официально открыл заседание Высшей всеафганской ассамблеи - "Лойя джирга", сообщает агентство Associated Press.

"Мы собрались здесь, чтобы обсудить общие условия мирных переговоров с "Талибаном"... Для нас очень важно достичь прочного мира", - сказал А.Гани во время приветственной речи.

Для участия во встрече прибыли более 3,2 тыс. делегатов. Отмечается, что это встреча - первая за последние шесть лет Высшая всеафганская ассамблея.

Глава секретариата Высшего совета мира Афганистана Омар Даудзай сообщил ранее, что это будет наиболее представительная и масштабная "Лойя джирга" в истории Афганистана.

"Лойя джирга" - всеафганский совет старейшин, решения которого носят совещательный характер, однако играют значимую роль в формировании государственного политического курса. "Лойя джирга" может принимать решения по вопросам независимости, национального суверенитета, территориальной целостности, а также следить за соблюдением высших национальных интересов.

В последний раз ассамблея собиралась в ноябре 2013 года. Тогда она одобрила проект соглашения с Вашингтоном, определяющий статус войск США в Афганистане.

Он заявил, что власти Афганистана хотят мира и призвал к миру радикальное движение "Талибан" , которое было приглашено на ассамблею. Однако талибы отказались участвовать в заседании "Лойи джирги".