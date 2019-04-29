Американский военнослужащий погиб в Сирии

В Сирии погиб американский военнослужащий, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на заявление международной коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ .

В заявлении не указаны обстоятельства смерти военнослужащего, однако уточняется, что речь идет об инциденте, не связанном с боевыми действиями.

В настоящее время на территории Сирии размещены порядка 2 тыс. американских военнослужащих. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести войска США из Сирии. Затем в Белом доме сообщили, что в стране останутся около 200 военнослужащих из США.