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Дальнее зарубежье 29.04.2019 14:16

Американский военнослужащий погиб в Сирии

В Сирии погиб американский военнослужащий, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на заявление международной коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ .

В заявлении не указаны обстоятельства смерти военнослужащего, однако уточняется, что речь идет об инциденте, не связанном с боевыми действиями.

В настоящее время на территории Сирии размещены порядка 2 тыс. американских военнослужащих. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести войска США из Сирии. Затем в Белом доме сообщили, что в стране останутся около 200 военнослужащих из США.

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Тэги: США, СИРИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]