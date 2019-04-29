Philips в I квартале увеличила чистую прибыль на 31%, подтвердила прогноз

Голландская Royal Philips NV увеличила чистую прибыль на 31% в первом квартале благодаря программам сокращения расходов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 162 млн евро против 124 млн евро за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль от продолжающихся операций выросла до 171 млн евро с 94 млн евро.

Выручка увеличилась на 5,2% и составила 4,2 млрд евро. При этом сопоставимые продажи выросли на 2%.

Экономия средств по линии закупочной деятельности достигла 38 млн евро. Другие программы позволили снизить расходы на 75 млн евро.

В то же время скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITA) увеличилась до 364 млн евро по сравнению с 344 млн евро. Рентабельность по скорректированной EBITA улучшилась до 8,8% c 8,7%.

Philips подтвердила, что нацелена на достижение роста сопоставимых продаж в 2017-2020 годах на уровне 4-6%, а также планирует ежегодно увеличивать рентабельность по скорректированной EBITA в среднем на 100 базисных пунктов.

Philips - это ведущая технологическая компания-производитель медицинского оборудования и потребительских товаров. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. В 2018 году объем продаж Philips составил 18,1 млрд евро. В компании работают порядка 77 тыс. сотрудников более чем в 100 странах.

Акции Philips в начале торгов в понедельник дорожают на 2,6%. Капитализация компании с начала года выросла почти на 20% и составляет сейчас около 33,5 млрд евро.