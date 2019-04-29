Марин Ле Пен и Сальвини приветствовали результаты ультраправых на выборах в Испании

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила испанскую партию крайне правого толка "Вокс" с успехом на выборах в стране.
"Мои самые искренние поздравления Сантьяго Абаскалю и его партии "Вокс" с тем, что она сенсационно вошла в состав парламента", - написала М.Ле Пен в своем аккаунте в Twitter.
Она назвала партию "Вокс" "молодой и энергичной".
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, в свою очередь, также направил поздравления партии "Вокс".
"Поздравляю Сантьяго Абаскаля и друзей из "Вокс" с тем, что они вошли в парламент Испании: с 0 мест до 24, и больше 10% голосов", - написал М.Сальвини в Twitter. Он возглавляет правую партию "Лига" и известен, в частности, стремлением наладить сотрудничество с рядом ультраправых партий в Европе.
"Вокс" на выборах получила 10,3% голосов избирателей и 24 места в Конгрессе депутатов. Таким образом, она станет первой партией крайне правого толка, вошедшей в состав парламента Испании с 1982 года.
Лидер партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль после того, как стало известно, что его партия проходит в парламент, заявил, что это "только начало". Он подчеркнул, что у него результаты выборов вызывают "радость, но также и обеспокоенность", так как голосов в пользу его партии недостаточно, чтобы лишить власти левые и центристские силы. С.Абаскаль отметил, что "сейчас Испания в худшем положении, чем была", а " "Вокс" становится более необходимой".
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