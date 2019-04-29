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Внешняя политика 29.04.2019 13:44

Загреб и Баку готовы развивать сотрудничество в сферах энергетики, АПК, туризма и транспорта – глава МИД Хорватии

Вице-премьер, министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич отмечает необходимость увеличения объемов взаимного товарооборота с Азербайджаном.

«Азербайджан и Хорватия обязательно должны увеличить объемы взаимного товарооборота. Нас связывает множество взаимных интересов в различных сферах», - подчеркнула М.Пейчинович-Бурич на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в понедельник Баку.

По ее словам, Баку и Загреб заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах энергетики, автомобилестроения, АПК, транспорта и туризма.

Вице-премьер выразила уверенность, что «на последующих встречах будут озвучиваться более лучшие цифры по взаимному товарообороту».

«Мы стараемся увеличить наше экономические сотрудничество, чему может способствовать деятельность азербайджано-хорватской межправкомиссии, очередное заседание которой состоится в конце текущего – начале следующего года», - отметила М.Пейчинович-Бурич.

Р.Бабаев

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Тэги: ХОРВАТИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]