Азербайджанскому бизнесу интересны инвестиции в Хорватию – глава МИД

Назначение посла Хорватии в Азербайджане послужит развитию двусторонних политических и экономических связей, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
«Сегодня состоится официальное открытие посольства Хорватии в Баку, и в ближайшее время Загреб назначит своего посла в Азербайджане. Это очень важный шаг с точки зрения развития стратегических взаимосвязей и поможет углублению наших двусторонних отношений в сферах политики, экономики и связям между нашими народами», - подчеркнула М.Пейчинович-Бурич на совместной с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым пресс-конференции в Баку.
По ее словам, Азербайджан активно участвует в программе Восточного партнерства.
«Хорватия поддерживает стремление Азербайджана и Европейского Союза к развитию взаимного сотрудничества и подписание нового соглашения о партнерстве. Начиная с 1 января 2020 года, мы постараемся расширить реализацию наших совместных проектов», - отметила вице-премьер.
М.Пейчинович-Бурич подчеркнула, что в понедельник в Баку состоялся азербайджано-хорватский бизнес-форум. «На этом мероприятии отмечен растущий интерес азербайджанских бизнесменов к инвестированию в экономику Хорватии», - сказала она, добавив, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник было отмечен стратегических характер двустороннего сотрудничества.
Р.Бабаев
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