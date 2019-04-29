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Бизнес и законодательство 29.04.2019 13:58

Азербайджанскому бизнесу интересны инвестиции в Хорватию – глава МИД

Назначение посла Хорватии в Азербайджане послужит развитию двусторонних политических и экономических связей, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

«Сегодня состоится официальное открытие посольства Хорватии в Баку, и в ближайшее время Загреб назначит своего посла в Азербайджане. Это очень важный шаг с точки зрения развития стратегических взаимосвязей и поможет углублению наших двусторонних отношений в сферах политики, экономики и связям между нашими народами», - подчеркнула М.Пейчинович-Бурич на совместной с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым пресс-конференции в Баку.

По ее словам, Азербайджан активно участвует в программе Восточного партнерства.

«Хорватия поддерживает стремление Азербайджана и Европейского Союза к развитию взаимного сотрудничества и подписание нового соглашения о партнерстве. Начиная с 1 января 2020 года, мы постараемся расширить реализацию наших совместных проектов», - отметила вице-премьер.

М.Пейчинович-Бурич подчеркнула, что в понедельник в Баку состоялся азербайджано-хорватский бизнес-форум. «На этом мероприятии отмечен растущий интерес азербайджанских бизнесменов к инвестированию в экономику Хорватии», - сказала она, добавив, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник было отмечен стратегических характер двустороннего сотрудничества.

Р.Бабаев

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Тэги: ХОРВАТИЯ, БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]