Рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2019г составит 2,4%, в 2020г – 2,5% - МВФ

Рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2019 году составит 2,4%, в 2020 году ускорится до 2,5%, отмечается в прогнозах МВФ.
Как сообщалось ранее, по оценкам МВФ рост ВВП Азербайджана в 2019 году составит 3,4%, в 2020г – 3,1%. При этом номинальный объем ВВП в текущем году составит $45,2 млрд, в следующем - $47,4 млрд.
Согласно прогнозам фонда, опубликованным в апрельском обзоре по региону Кавказ и Центральная Азия, в 2019 году рост нефтяного сектора Азербайджана составит 5%, в 2020 году - 4%.
В МВФ считают, что благоприятно на темпы экономического роста Азербайджана влияют высокие цены на нефть и увеличение госинвестиций.
По оценкам МВФ, ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2019 году составит 0,78 млн баррелей (в 2018г – 0,79 млн баррелей), в 2020 году – 0,77 млн баррелей. Ежесуточная добыча газа в текущем году составит 0,54 млн баррелей нефтяного эквивалента (0,41 млн н.э. в 2018г), в 2020г увеличится до 0,59 млн баррелей н.э.
По прогнозам, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2019-2020 годах составит 2,5% в год.
По оценкам МВФ, по итогам 2019 года экспорт товаров и услуг из Азербайджана составит $22,8 млрд (в 2018г - $23,7 млрд), в 2020г - $24,4 млрд, импорт в Азербайджан в 2019-2020гг составит $16,1 млрд и $16,5 млрд соответственно.
Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,6%, в 2020 году – 3,8%. При этом рост ненефтяного ВВП в этот период прогнозируется на уровне 2,5% и 2,9%. Рост нефтяного ВВП прогнозируется соответственно на уровне 3,1% и 3,8%.
В 2018 году ВВП Азербайджана вырос на 1,4%, в том числе в ненефтяном секторе – на 1,8%, в нефтяном – на 0,6%.
А.Мамедов
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