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СНГ 29.04.2019 15:26

Назарбаев призвал Россию и Украину к миру

Казахстан выступает за мирное урегулирование между Россией и Украиной, заявил в понедельник первый казахстанский президент, лидер нации Нурсултан Назарбаев.

"Мы хотим мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Все время я подключаюсь по их просьбе. Все равно мы должны заниматься, всегда все войны, все конфликты заканчиваются миром, и эта когда-то закончится", - сказал Н.Назарбаев в понедельник на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он подчеркнул, что "Казахстан известен в мире как эффективный миротворец".

"Нам верят все - ближние и дальние соседи. У нас проходят все эти встречи. Наша страна внесла вклад в снижение напряженности вокруг Нагорного Карабаха, Пакистана, Индии, Ирана и Сирии, России и Турции, как вы помните. (...) Неоднократно мы помогали Киргизии выходить из конфликтов и многие другие", - отметил Н.Назарбаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]