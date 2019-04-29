Баку заинтересован в поставках газа в Хорватию по ЮГК – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отмечает заинтересованность Баку в поставках азербайджанского газа посредством «Южного газового коридора» (ЮГК) в балканские страны, в том числе в Хорватию.
«Показатели взаимного торгового оборота с Хорватией не так высоки, мы обсудили вопросы, как нам улучшить наши экономические связи. Энергетическое сотрудничество представляет для нас большой интерес, и мы хотели бы, чтобы поставки азербайджанского газа по ЮГК охватывали балканские страны, чтобы наши энергоресурсы поступали и в Хорватию», - заявил Э.Мамедъяров на совместной с вице-премьером, министром иностранных дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич пресс-конференции.
Он также отметил взаимный интерес Баку и Загреба к усилению сотрудничества в транспортной сфере. «В Пекине мы обсудили транспортные вопросы в рамках форума «Один пояс, один путь». Мы планируем усилить с Хорватией наши транспортные связи», - сказал Э.Мамедъяров.
Глава МИД Азербайджана отметил также наличие хороших возможностей по развитию сотрудничества в области инфраструктуры.
Э.Мамедъяров выразил благодарность хорватской стороне за поддержку справедливой позиции Загреба по армяно-азербайджанскому конфликту. «Загреб выступает за урегулирование конфликта с соблюдением принципов территориальной целостности и суверенитет государств в рамках признанных на международном уровне границ», - отметил глава МИД.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Стоимость проекта оценивается в $40 млрд. Его участниками являются в настоящее время 7 стран.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции, поставки начались в июне 2018 года.
Р.Бабаев
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