У Ирана пока нет намерений перекрывать Ормузский пролив, заявляют в Тегеране

Иран не собирается перекрывать Ормузский пролив, если только его не вынудят к этому "враждебные силы", заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Мохаммад Багери.

"Наши корабли походят через Ормузский пролив так же, как корабли других стран, но если кто-то вздумает поставить безопасность в заливе под угрозу, мы непременно ответим. Кроме того, если наша нефть не будет транспортироваться через пролив, то и нефть других стран не пройдет через него", - сказал М.Багери, которого цитируют иранские СМИ.

"У нас нет намерений перекрывать Ормузский пролив, если нас не вынудят сделать это действий враждебных сил", - подчеркнул военачальник.

Он отметил, что "иранские вооружённые силы ответственны за безопасность Ормузского пролива".

По словам М.Багери, все суда и корабли должны отвечать на запросы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "американские корабли до сих пор так и делали", несмотря на решение США внести КСИР в список иностранных террористических группировок.

Ранее в апреле президент США Дональд Трамп объявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

На фоне ужесточения американских санкций в Тегеране не исключили, что в качестве ответной меры Иран закроет Ормузский пролив для транспортировки нефти. Через пролив перевозится до 30% нефти из региона.

Ранее в понедельник командующий военно-морскими силами (ВМС) Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил журналистам, что Иран и Россия в ближайшие месяцы намерены провести совместные учения в Персидском заливе.

По данным иранских СМИ, учения могут пройти и в районе Ормузского пролива.