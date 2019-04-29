МВФ: Резервы ЦБ Азербайджана к 2021г достигнут $6,3 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост в 2019-2020гг валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно прогнозам МВФ, приведенным в обновленном региональном обзоре по странам Кавказа и Центральной Азии, на конец 2019 года валютные резервы ЦБА составят $6 млрд.

В 2020 году, по прогнозам МВФ, резервы ЦБА увеличатся до $6,3 млрд.

Согласно отчету, резервов Центробанка по итогам 2019 года будет достаточно для покрытия расходов на импорт в течение 4,4 месяцев, в 2020 году – 4,7 месяцев.

На 29 марта 2019 года валютные резервы Центробанка составляют около $5,78 млрд.

А.Мамедов