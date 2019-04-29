Более десяти демонстраций запланировано в Берлине на 1 мая, организаторы самой агрессивной акции левых сил - "Революционной демонстрации 1 мая" - заявок пока не подавали, сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы столичной полиции.
"Заявки пока нет, но мы готовы", - сказала собеседница агентства. Заявки на эту акцию не было и в прошлом году, по данным полиции Берлина, тогда в ходе акции было задержано 103 человека, 21 сотрудник полиции получил травмы и ранения.
Как ожидается, в уличных акциях в среду примут участие десятки тысяч человек. Утром 1 мая в городе пройдет традиционная акция на мотоциклах и велосипедах, днем - первомайское шествие в западноберлинском районе Груневальд. Сразу несколько акций намечено в районах на востоке города, прежде всего в Кройцберге и Фридрихсхайне - это традиционные места проживания "левой" молодежи. В частности, там намечена акция против роста цен на аренду жилья и "Революционная демонстрация". Несколькими неделями ранее в Берлине уже проходила многотысячная акция протеста против роста цен на жилье.
"Революционная демонстрация 1 мая" вызывает наибольшее беспокойство правоохранителей. В прошлом году она прошла по заранее запланированному маршруту, в ней приняли участие тысячи человек. В этом году по соседству пройдут две другие акции - на них разрешение получено. Полиция сообщила, что попыталась провести переговоры с организаторами "революционного первомая", но успеха до сих пор не имела. Обычно в таких демонстрациях принимают участие радикально настроенные группы левых, так называемые "черные блоки", которые ведут себя агрессивно по отношению к полиции.
Особое внимание полиции привлекает намерение демонстрантов пройти шествием по Рижской улице - это улица, на которой до сих пор остаются квартиры, самовольно занятые жильцами в начале девяностых годов прошлого века. Но сейчас Рижская улица будет перекрыта, потому что известный предприниматель Кристоф Гренер строит там жилой комплекс, но СМИ полагают, что там все равно соберется около 10 тысяч участников левых акций.
Согласно конституции ФРГ, граждане имеют право на свободные собрания и мирные акции без каких-либо заявок и предварительной регистрации, но право на уличные акции может быть ограничено дополнительными законами. Существует закон о собраниях и демонстрациях, согласно которому демонстрацию или шествие нужно регистрировать за 48 часов до начала мероприятия, а орган, который выдает разрешения, может мероприятие запретить.
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