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СНГ 29.04.2019 16:22

В Минске удивлены задержкой финального транша на $200 млн кредита ЕФСР - Минфин республики

Министерство финансов Белоруссии заявляет о выполнении всех условий получения финального, седьмого транша на $200 млн из финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $2 млрд. В ведомстве "удивлены" задержкой кредитного транша.

"Беларусь удивлена задержкой кредитного транша на $200 млн. Беларусь считает, что выполнила все условия для получения последнего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $200 млн", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" начальник главного управления международных финансовых отношений министерства финансов Белоруссии Павел Шульга.

"Минфин страны предлагает фонду при необходимости проводить переговоры о выделении транша в заочном порядке, как это практикуется последние несколько лет", - добавил П.Шульга.

Исполнительный директор ЕФСР Андрей Широков 25 апреля сообщил, что срок принятия решения по выделению Минску седьмого транша на $200 млн еще не определен.

Минфин республики рассчитывал на получение в апреле седьмого транша стабкредита ЕФСР. Ранее фонд продлил период доступности средств для Минска до конца первого полугодия.

Белоруссия получила шесть из семи траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минску было принято в марте 2016 года. Шестой транш на $200 млн был предоставлен Минску в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕФСР, ТРАНШ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]