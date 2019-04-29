В Минске удивлены задержкой финального транша на $200 млн кредита ЕФСР - Минфин республики

Министерство финансов Белоруссии заявляет о выполнении всех условий получения финального, седьмого транша на $200 млн из финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $2 млрд. В ведомстве "удивлены" задержкой кредитного транша.
"Беларусь удивлена задержкой кредитного транша на $200 млн. Беларусь считает, что выполнила все условия для получения последнего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $200 млн", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" начальник главного управления международных финансовых отношений министерства финансов Белоруссии Павел Шульга.
"Минфин страны предлагает фонду при необходимости проводить переговоры о выделении транша в заочном порядке, как это практикуется последние несколько лет", - добавил П.Шульга.
Исполнительный директор ЕФСР Андрей Широков 25 апреля сообщил, что срок принятия решения по выделению Минску седьмого транша на $200 млн еще не определен.
Минфин республики рассчитывал на получение в апреле седьмого транша стабкредита ЕФСР. Ранее фонд продлил период доступности средств для Минска до конца первого полугодия.
Белоруссия получила шесть из семи траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минску было принято в марте 2016 года. Шестой транш на $200 млн был предоставлен Минску в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.
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