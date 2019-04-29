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ТЭК 29.04.2019 14:52

МВФ: Безубыточная цена на нефть для Азербайджана в 2019г составит $50,6 за баррель, в 2020г - $48,2

Фискальная "безубыточная" цена на нефть (fiscal breakeven oil price) для Азербайджана в 2019 году составит $50,6 за баррель, в 2020 году - $48,2.

Такие данные приведены в региональном обзоре Международного валютного фонда (МВФ) по странам Кавказа и Центральной Азии.

В обзоре отмечается, что в 2018 году этот показатель был равен $61,1.

"Безубыточная цена" - это ценовая отметка, в которой сходятся и находятся в равновесии финансовые потери и прибыль государства.

МВФ ожидает, что внешнеторговая безубыточная цена на нефть (external breakeven oil price) в Азербайджане составит $55,7 за баррель в 2019 году и $60,3 за баррель в 2020 году ($67 за баррель в 2018 году).

МВФ прогнозирует, что объем экспорта нефти из Азербайджана сократится с 0,75 млн б/с в 2018 году до 0,74 млн б/с в 2019 году, снизится до 0,72 млн б/с в 2020 году.

В госбюджете Азербайджана на 2019 год цена на нефть заложена на уровне $60 за баррель.

А.Мамедов

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Тэги: МВФ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]