МВФ: Безубыточная цена на нефть для Азербайджана в 2019г составит $50,6 за баррель, в 2020г - $48,2

Фискальная "безубыточная" цена на нефть (fiscal breakeven oil price) для Азербайджана в 2019 году составит $50,6 за баррель, в 2020 году - $48,2.
Такие данные приведены в региональном обзоре Международного валютного фонда (МВФ) по странам Кавказа и Центральной Азии.
В обзоре отмечается, что в 2018 году этот показатель был равен $61,1.
"Безубыточная цена" - это ценовая отметка, в которой сходятся и находятся в равновесии финансовые потери и прибыль государства.
МВФ ожидает, что внешнеторговая безубыточная цена на нефть (external breakeven oil price) в Азербайджане составит $55,7 за баррель в 2019 году и $60,3 за баррель в 2020 году ($67 за баррель в 2018 году).
МВФ прогнозирует, что объем экспорта нефти из Азербайджана сократится с 0,75 млн б/с в 2018 году до 0,74 млн б/с в 2019 году, снизится до 0,72 млн б/с в 2020 году.
В госбюджете Азербайджана на 2019 год цена на нефть заложена на уровне $60 за баррель.
А.Мамедов
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