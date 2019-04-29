Президент Индонезии решил перенести столицу из Джакарты - СМИ

Президент Индонезии Джоко Видодо принял решение о переносе столицы страны из Джакарты в другой город, сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на власти Индонезии.
Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро пояснил, что решение о том, где именно будет располагаться новая столица, пока не принято, но ее планируется разместить за пределами острова Ява.
По словам министра, реализация плана по переносу столицы может занять до 10 лет. Вопрос переноса столицы Индонезии обсуждается уже на протяжении нескольких десятилетий. Основными поводами для перемещения столицы считаются перенаселенность Джакарты и проблемы с экологией, в значительной степени вызванные сложной ситуацией с дорожным движением.
В Джакарте проживает порядка 10 млн человек, а на острове Ява - около 140 млн человек, что составляет половину населения страны. В целом в Джакарте и ее пригородах проживают 30 млн человек, многие из них работают в Джакарте, а живут за ее пределами.
Эксперты считают вероятным перенос столицы Индонезии в гораздо менее населенный город Паланкарая, расположенный на острове Калимантан. Паланкарая занимает большую территорию, чем Джакарта, а его население составляет лишь порядка 250 тыс. человек.
Перенос столицы в этот город, отмечает Sky News, позволит поместить главный город страны ближе к ее географическому центру, а также укрепить экономику принадлежащей Индонезии части острова Калимантан. Почти три четверти острова Калимантан принадлежит Индонезии, также на острове расположены два штата Малайзии, небольшая часть острова принадлежит Брунею.
Такое решение Дж.Видодо принял спустя меньше, чем через две недели после того, как он объявил о победе на президентских выборах в Индонезии. Согласно предварительным результатам голосования за то, чтобы Дж.Видодо пошел на второй президентский срок проголосовали 54% жителей Индонезии.
Основной конкурент Дж.Видодо - Прабово Субианто - также заявлял о собственной победе. Официальные результаты, как ожидается, будут опубликованы 22 мая.
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