Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8966 RUR   0.0262 GBR   2.199 TRY   0.2854

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.30 -1.91 Brent 72.15 -2.20

Погода в Баку

  ночь день

29.04.2019 14:55

ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана

Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана заключило 6 контрактов на общую сумму 22,5 млн манатов на капитальный ремонт дорог в регионах страны.

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, ГААД привлекло АО «Lenkeran Yol Tikinti» в качестве подрядчика капремонта автодороги Хиркан-Мамуста-Сиявар. Стоимость контракта - 2,9 млн манатов.

С компанией AFT подписан контракт на капремонт дороги Гарамарьям-Исмайыллы –Шеки (27 км) –Гюшенче-Зохаллыг стоимостью 2,9 млн манатов. Также эта компания привлечена в качестве подрядчика капремонта автомобильной дороги Муганлы-Исмайыллы (30 км)-Тезекенд-Агбулаг-Гошакенд. Стоимость контракта - 3,8 млн манатов.

Кроме того, ГААД подписало контракт с компанией "ELNUR-2" на капитальный ремонт дороги Ерчиван-Атупа-Санджереди–Алаша-Зунгюлаш стоимостью 4,9 млн манатов.

С ООО "ORİON-E" подписан контракт стоимостью 4,1 млн манатов на проведение капитального ремонта дороги Кюрд-Шехадет-Гарабаглар—Икинчи Арабджабирли, с компанией MUGAN-KİTT – контракт на 3,9 млн на капитальный ремонт дороги Агстафа-Йенигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДОРОГИ, РЕМОНТ, КОНТРАКТЫ


Похожие новости


Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города Azeravtoyol в январе-сентябре отстроило и реконструировало 291 км автодорог Президент Азербайджана ознакомился с состоянием дорог после ремонта на ряде улиц Баку

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]