ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана

Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана заключило 6 контрактов на общую сумму 22,5 млн манатов на капитальный ремонт дорог в регионах страны.
Согласно данным сайта www.etender.gov.az, ГААД привлекло АО «Lenkeran Yol Tikinti» в качестве подрядчика капремонта автодороги Хиркан-Мамуста-Сиявар. Стоимость контракта - 2,9 млн манатов.
С компанией AFT подписан контракт на капремонт дороги Гарамарьям-Исмайыллы –Шеки (27 км) –Гюшенче-Зохаллыг стоимостью 2,9 млн манатов. Также эта компания привлечена в качестве подрядчика капремонта автомобильной дороги Муганлы-Исмайыллы (30 км)-Тезекенд-Агбулаг-Гошакенд. Стоимость контракта - 3,8 млн манатов.
Кроме того, ГААД подписало контракт с компанией "ELNUR-2" на капитальный ремонт дороги Ерчиван-Атупа-Санджереди–Алаша-Зунгюлаш стоимостью 4,9 млн манатов.
С ООО "ORİON-E" подписан контракт стоимостью 4,1 млн манатов на проведение капитального ремонта дороги Кюрд-Шехадет-Гарабаглар—Икинчи Арабджабирли, с компанией MUGAN-KİTT – контракт на 3,9 млн на капитальный ремонт дороги Агстафа-Йенигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына.
Н.Аббасова
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