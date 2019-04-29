Министр обороны Азербайджана примет участие в выставке IDEF-2019 в Турции

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправился в понедельник с визитом в Турцию, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Целью визита является участие З.Гасанова в Международной оборонной выставке «IDEF-2019», которая пройдет в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая», - говорится в сообщении.

На выставке, в том числе, будет представлена продукция оборонно-промышленных предприятий Азербайджана.

Р.Бабаев