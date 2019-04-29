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Оборона 29.04.2019 15:26

Министр обороны Азербайджана примет участие в выставке IDEF-2019 в Турции

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправился в понедельник с визитом в Турцию, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Целью визита является участие З.Гасанова в Международной оборонной выставке «IDEF-2019», которая пройдет в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая», - говорится в сообщении.

На выставке, в том числе, будет представлена продукция оборонно-промышленных предприятий Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]