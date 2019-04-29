8 человек погибли в ДТП с участием двух Жигулей в Азербайджане - Минздрав

Около десяти человек погибли в результате произошедшего в понедельник в Гёйгёльском районе на севере Азербайджана ДТП с участием двух автомобилей марки «ВАЗ», сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

«В результате столкновения двух «Жигулей» погибли восемь человек, в том числе двое детей», - сказала С.Ахмедова.

По ее словам, в ДТП пострадала также одна женщина, которая помещена в отделение травматологии Гянджинской городской больницы. «Состояние пострадавшей тяжелое», - отметила представитель Минздрава.

По факту ДТП ведется расследование.

Р.Бабаев