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Происшествия 29.04.2019 15:46

8 человек погибли в ДТП с участием двух Жигулей в Азербайджане - Минздрав

Около десяти человек погибли в результате произошедшего в понедельник в Гёйгёльском районе на севере Азербайджана ДТП с участием двух автомобилей марки «ВАЗ», сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

«В результате столкновения двух «Жигулей» погибли восемь человек, в том числе двое детей», - сказала С.Ахмедова.

По ее словам, в ДТП пострадала также одна женщина, которая помещена в отделение травматологии Гянджинской городской больницы. «Состояние пострадавшей тяжелое», - отметила представитель Минздрава.

По факту ДТП ведется расследование.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]