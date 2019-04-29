Британцы все чаще выбирают направления за пределами ЕС для летнего отдыха - Thomas Cook

Неопределенность, связанная с Brexit, привела к изменению туристических планов британцев: все больше людей выбирает для летних отпусков направления за пределами Евросоюза, сообщает Thomas Cook.
По данным туроператора, 48% комплексных туров, забронированных британцами на лето 2019 года, приходится на страны за пределами еврозоны - это на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее.
В Thomas Cook объясняют сложившуюся ситуацию "политическим хаосом" в Великобритании, наблюдающимся последний год, отмечая, что британцы откладывают принятие решений о том, когда и куда ехать отдыхать из-за "затянувшейся неопределенности относительно характера и сроков выхода Великобритании из ЕС".
"Ослабление фунта стерлингов относительно евро, вероятнее всего, стало причиной желания британцев выбрать для отдыха более далекие страны, - говорится в сообщении Thomas Cook. - Почти 50% опрошенных заявили, что следят за обменным курсом более внимательно, чем в прошлые годы".
Предполагалось, что Великобритания выйдет из Евросоюза в конце марта текущего года после двух лет переговоров, однако Лондон получил отсрочку от ЕС до 31 октября 2019 года.
В Thomas Cook отметили рост популярности пакетов "все включено", что в компании объясняют желанием клиентов зафиксировать на определенном уровне расходы на еду и напитки на случай дальнейшего ослабления фунта.
Турция и Тунис оказались в наибольшем выигрыше в связи со сложившейся ситуацией, отмечают в Thomas Cook.
Так, Турция вышла на второе место в списке наиболее популярных среди британцев направлений для летнего отдыха, обогнав Грецию. Кроме того, на долю Турции приходится четверть всех авиабилетов Thomas Cook Airlines, приобретенных к настоящему времени.
Спрос на комплексные туры в Тунис подскочил в два раза, спрос на авиабилеты в эту страну вырос в четыре раза.
В пятерку наиболее популярных среди британцев направлений для летнего отдыха вошли Испания, Турция, Греция, США и Кипр.
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