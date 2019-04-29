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СНГ 29.04.2019 17:13

ЕАЭС за пять лет доказал свою состоятельность - Назарбаев

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за пять лет своего существования продемонстрировал свою эффективность, заявил в понедельник первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"29 мая будет проходить пятая юбилейная сессия ЕАЭС, который показал свою действенность", - сказал Н.Назарбаев на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана в понедельник.

Он добавил, что развитие возможно только через интеграцию.

"Все сегодня в мире об этом говорят: конфронтации, санкции, Америка против России, торговая война с Китаем, Европа-Азия. В общем, с ума сошли все. А потому-то расцвет развития лежит только через интеграцию. Сначала интеграция, идет торговля между соседями - это база для человеческого сближения, политического сближения", - сказал Н.Назарбаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ЕАЭС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]