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29.04.2019 17:33

В Брюсселе верят в создание проевропейского правительства в Испании

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравит премьер-министра Испании Педро Санчеса с очевидной победой во время прошедших в воскресенье в Испании выборов, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Мы верим, что согласно испанскому конституционному процессу Педро Санчес будет в состоянии сформировать стабильное проевропейское правительство, которое позволит Испании продолжать играть важную роль в Европейском союзе, как это было до сих пор", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, комментируя итоги досрочных парламентских выборов в стране.

В ответ на просьбу прокомментировать итог голосования за крайне правых, М.Схинас заявил, что "результаты выборов в Испании показывают, что подавляющее большинство испанского народа предпочло явно проевропейские политические партии".

На вопрос, не напуган ли Брюссель тем, что правительство Испании будут формировать левые, представитель ЕК с улыбкой ответил: "Демократией нас никогда не напугать".

Как сообщалось, ни одна из испанских партий не смогла набрать необходимого для самостоятельного формирования правительства большинства в 176 мест в парламенте. Возможность сформировать правительство при помощи других партий в настоящее время есть только у социалистов.

Согласно данным избирательной комиссии Испании, по итогам подсчета 99,99% голосов избирателей, Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) П.Санчеса получает 123 места в Конгрессе депутатов, правоцентристская Народная партия - 66 мест (16,7% голосов), либеральная партия "Граждане" - 57 мест (15,9%), левая коалиция Unidas Podemos - 42 места (14,3%) и ультраправая партия "Вокс" - 24 места (10,3%). Примечательно, что "Вокс" таким образом станет первой партией крайне правого толка, вошедшей в состав парламента Испании с 1982 года.

Социалистам П.Санчеса не хватает мест в парламенте, чтобы создать коалицию вместе с Unidas Podemos, для получения большинства в парламенте им потребуется поддержка еще одной или нескольких небольших партий. В то же время, у ИСРП и партии "Граждане" вместе хватает голосов для формирования совета министров.

П.Санчес ранее объявил партию социалистов победителем на воскресных всеобщих выборах. Премьер заявил, что рассмотрит возможность переговоров о формировании нового правительства только с партиями, которые уважают конституцию и содействуют социальной справедливости.

Социалисты впервые с 1993 года обеспечили себе абсолютное большинство в сенате Испании: теперь из 266-местного сената ИСРП принадлежит 139 мест.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста П.Санчеса.

Эти выборы - четвертые в Испании за последние три года. Явка на них оказалась очень высокой для Испании и составила 75%.

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Тэги: ЕС, ИСПАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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