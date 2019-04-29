"Чистая" российская нефть подошла к границе Белоруссии

Нефть, соответствующая Техническому регламенту стран ЕврАзЭС, достигла приграничной с Белоруссией станции Унеча магистрального нефтепровода "Дружба", сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
"Как планировалось, по состоянию на 12:00 нефть, соответствующая евразийскому техрегламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции "Унеча" нефтепровода "Дружба", - сказал он.
Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту". По данным оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN содержание органических хлоридов в российской нефти превысило 300 мг/кг (ppm) при допустимой концентрации в 10 мг/кг (ppm).
В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши по требованию PERN.
Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.
Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.
По данным "Белнефтехима", на текущий момент объем скопившейся на территории Белоруссии нефти из России с повышенным содержанием хлорорганики превысил 1 млн тонн.
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