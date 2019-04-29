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Дальнее зарубежье 29.04.2019 19:28

В Токио усилены меры безопасности в преддверии отречения императора от престола

В Токио усилили меры безопасности вблизи Императорского дворца в преддверии восхождения на императорский престол принца Нарухито, передают западные СМИ.

Ожидается, что в четверг, когда наследный принц сменит на троне своего отца - императора Акихито, безопасность на улицах Токио обеспечивать будут несколько тысяч полицейских.

В настоящее время сотрудники сил безопасности проверяют территорию дворца. На месте работают кинологи. Рвы, которыми окружен дворец, обыскали водолазы.

Между тем, ранее в апреле в СМИ появилась информация о том, что неподалеку от школьной парты принца Хисахито, племянника кронпринца Нарухито и внука императора Акихито, обнаружены два ножа. Сам принц Хисахито в этот момент находился в другой части здания школы.

Принц Хисахито станет вторым в очереди на трон после своего отца принца Фумихито, а также после того, как кронпринц Нарухито станет императором.

125-й японский император Акихито в августе 2016 года в специальном обращении к народу выразил желание передать свой трон старшему сыну.

Таким образом, днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника - 1 мая 2019 года.

Вместе со сменой императора в стране изменится эра. Нынешняя эра в Японии называется Хэйсэй - "Установление мира". Она началась 8 января 1989 года после смерти императора Хирохито, отца императора Акихито. Новая эра, которая наступит 1 мая 2019 года, получит название "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

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Тэги: ЯПОНИЯ, ИМПЕРАТОР, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]