Цены на нефть снижаются на заявлениях Трампа, Brent торгуется ниже $72 за баррель

Нефть эталонных марок снижается в ходе торгов в понедельник после падения в прошлую пятницу, инвесторы реагируют на новые призывы президента США Дональда Трампа о снижении цен на нефть.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:07 подешевели на $0,18 (на 0,25%) - до $71,97 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к указанному времени на $0,2 (на 0,32%) - до $63,1 за баррель.

В пятницу обе марки опустились в цене почти на 3%.

Д.Трамп в конце прошлой недели заявил, что смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличении экспорта нефти. "Говорил с Саудовской Аравией и с другими (государствами - ИФ) об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - написал Д.Трамп в соцсети. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

В то же время, как пишет Wall Street Journal, со ссылкой на источники, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не подтвердили факт разговора с президентом США.

Как сообщалось, на минувшей неделе Д.Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая. По оценкам некоторых аналитиков, в результате мировые поставки нефти могут сократиться на 1 млн баррелей в сутки.

"Президент явно контактировал с Саудовской Аравией перед тем, как ужесточить санкции против Ирана, - сказал аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. - Вероятно, именно королевство возглавит усилия по предотвращению чрезмерного дефицита топлива на рынке".