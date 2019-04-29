Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8966 RUR   0.0262 GBR   2.199 TRY   0.2854

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.30 -1.91 Brent 72.15 -2.20

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.04.2019 16:20

Цены на нефть снижаются на заявлениях Трампа, Brent торгуется ниже $72 за баррель

Нефть эталонных марок снижается в ходе торгов в понедельник после падения в прошлую пятницу, инвесторы реагируют на новые призывы президента США Дональда Трампа о снижении цен на нефть.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:07 подешевели на $0,18 (на 0,25%) - до $71,97 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к указанному времени на $0,2 (на 0,32%) - до $63,1 за баррель.

В пятницу обе марки опустились в цене почти на 3%.

Д.Трамп в конце прошлой недели заявил, что смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличении экспорта нефти. "Говорил с Саудовской Аравией и с другими (государствами - ИФ) об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - написал Д.Трамп в соцсети. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

В то же время, как пишет Wall Street Journal, со ссылкой на источники, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не подтвердили факт разговора с президентом США.

Как сообщалось, на минувшей неделе Д.Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая. По оценкам некоторых аналитиков, в результате мировые поставки нефти могут сократиться на 1 млн баррелей в сутки.

"Президент явно контактировал с Саудовской Аравией перед тем, как ужесточить санкции против Ирана, - сказал аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. - Вероятно, именно королевство возглавит усилия по предотвращению чрезмерного дефицита топлива на рынке".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть продолжает дешеветь после падения на 3% в пятницу, Brent - $71,75 за баррель Цены на нефть теряют более 3%, Brent опустилась ниже $72 за баррель Нефть резко дешевеет в пятницу, Brent завершает в плюсе восьмую неделю подряд Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется ниже $74,2 за баррель Нефть марки Brent превысила отметку в $75 за баррель впервые с октября, WTI стабильна Нефть марки Brent перешла к росту, приближается к $75 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]