Цены на нефть снижаются на заявлениях Трампа, Brent торгуется ниже $72 за баррель

Нефть эталонных марок снижается в ходе торгов в понедельник после падения в прошлую пятницу, инвесторы реагируют на новые призывы президента США Дональда Трампа о снижении цен на нефть.
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:07 подешевели на $0,18 (на 0,25%) - до $71,97 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к указанному времени на $0,2 (на 0,32%) - до $63,1 за баррель.
В пятницу обе марки опустились в цене почти на 3%.
Д.Трамп в конце прошлой недели заявил, что смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличении экспорта нефти. "Говорил с Саудовской Аравией и с другими (государствами - ИФ) об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - написал Д.Трамп в соцсети. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.
В то же время, как пишет Wall Street Journal, со ссылкой на источники, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не подтвердили факт разговора с президентом США.
Как сообщалось, на минувшей неделе Д.Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая. По оценкам некоторых аналитиков, в результате мировые поставки нефти могут сократиться на 1 млн баррелей в сутки.
"Президент явно контактировал с Саудовской Аравией перед тем, как ужесточить санкции против Ирана, - сказал аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. - Вероятно, именно королевство возглавит усилия по предотвращению чрезмерного дефицита топлива на рынке".
Министр обороны Азербайджана примет участие в выставке IDEF-2019 в Турции
Лукашенко призывает ОБСЕ активнее решать карабахский конфликт
Загреб и Баку готовы развивать сотрудничество в сферах энергетики, АПК, туризма и транспорта – глава МИД Хорватии
Президент Алиев наградил членов элитарного клуба «Что? Где? Когда?» медалью «Тярягги»
В Индонезии при подсчете голосов после выборов умерли почти 300 сотрудников
8 человек погибли в ДТП с участием двух Жигулей в Азербайджане - Минздрав
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
Порошенко призывает сограждан к единству в совместном продвижении Украины в Европу
МВД РФ готовит новые жесткие меры, направленные на снижение смертности на дорогах - Колькольцев
Путин увидел возможность прихода Украины и России к общему гражданству
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку отметили вторую годовщину учительского сайта. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР