Приступил к работе новый состав кабмина Эстонии

В парламенте Эстонии в понедельник к должностной присяге были приведены члены нового правительства во главе с премьер-министром Юри Ратасом (Juri Ratas).

Согласно конституции, после этого новый кабинет министров считается приступившим к деятельности.

Как сообщил при назначении правительства Ю.Ратас, "Новое правительство выступает за сильную, демократическую и защищенную Эстонию, за всех людей".

Он пообещал, что правительство "уверенно продолжит внешнеполитический курс и намерено по важнейшим вопросам разговаривать с миром как член Европейского союза, НАТО и ООН".

Премьер заявил также, что Эстония баллотируется в непостоянные члены Совета безопасности ООН, "чтобы активно привнести в вопросы безопасности точку зрения малого государства".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) утвердила состав кабинета министров 24 апреля.

Новая коалиция состоит из трех партий: Центра во главе с Ю.Ратасом, который был премьер-министром и в предыдущем правительстве, Консервативной народной партии и партии Isamaa (Отечество).

Тройственный союз в ходе парламентских выборов 3 марта получил в общей сложности 56 депутатских мандатов из 101.

Несмотря на то, что партии получили различное число депутатских мандатов, в правительстве все они получили равное число министерских портфелей: по 5 из 15.

Так, ведущая правящая партия Центра получила пост премьер-министра, министрами образования и науки стали Майлис Репс (Mailis Reps), экономики и инфраструктуры Таави Аас (Taavi Aas), по делам регионов Яак Ааб (Jaak Aab), социальных дел Танель Кийк, (Tanel Kiik).

От Консервативной народной партии министрами стали: внутренних дел Март Хельме (Mart Helme), финансов - его сын Мартин Хельме, (Martin Helme), сельской жизни Март Ярвик, (Mart Jarvik), внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик, (Mart Kuusik), окружающей среды Рене Кокк, (Rene Kokk).

Партия Isamaa (Отечество) выдвинула на должности министра обороны нынешнего главу военного ведомства Юри Луйка (Juri luik), министров: юстиции Райво Аэг (Raivo Aeg), иностранных дел Урмаса Рейнсалу (Urmas Reinsalu), по делам народонаселения Рийна Солман (Riina Solman), культуры Тыниса Лукас (Tonis Lukas).