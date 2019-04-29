Приступил к работе новый состав кабмина Эстонии

В парламенте Эстонии в понедельник к должностной присяге были приведены члены нового правительства во главе с премьер-министром Юри Ратасом (Juri Ratas).
Согласно конституции, после этого новый кабинет министров считается приступившим к деятельности.
Как сообщил при назначении правительства Ю.Ратас, "Новое правительство выступает за сильную, демократическую и защищенную Эстонию, за всех людей".
Он пообещал, что правительство "уверенно продолжит внешнеполитический курс и намерено по важнейшим вопросам разговаривать с миром как член Европейского союза, НАТО и ООН".
Премьер заявил также, что Эстония баллотируется в непостоянные члены Совета безопасности ООН, "чтобы активно привнести в вопросы безопасности точку зрения малого государства".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) утвердила состав кабинета министров 24 апреля.
Новая коалиция состоит из трех партий: Центра во главе с Ю.Ратасом, который был премьер-министром и в предыдущем правительстве, Консервативной народной партии и партии Isamaa (Отечество).
Тройственный союз в ходе парламентских выборов 3 марта получил в общей сложности 56 депутатских мандатов из 101.
Несмотря на то, что партии получили различное число депутатских мандатов, в правительстве все они получили равное число министерских портфелей: по 5 из 15.
Так, ведущая правящая партия Центра получила пост премьер-министра, министрами образования и науки стали Майлис Репс (Mailis Reps), экономики и инфраструктуры Таави Аас (Taavi Aas), по делам регионов Яак Ааб (Jaak Aab), социальных дел Танель Кийк, (Tanel Kiik).
От Консервативной народной партии министрами стали: внутренних дел Март Хельме (Mart Helme), финансов - его сын Мартин Хельме, (Martin Helme), сельской жизни Март Ярвик, (Mart Jarvik), внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик, (Mart Kuusik), окружающей среды Рене Кокк, (Rene Kokk).
Партия Isamaa (Отечество) выдвинула на должности министра обороны нынешнего главу военного ведомства Юри Луйка (Juri luik), министров: юстиции Райво Аэг (Raivo Aeg), иностранных дел Урмаса Рейнсалу (Urmas Reinsalu), по делам народонаселения Рийна Солман (Riina Solman), культуры Тыниса Лукас (Tonis Lukas).
Министр обороны Азербайджана примет участие в выставке IDEF-2019 в Турции
Лукашенко призывает ОБСЕ активнее решать карабахский конфликт
Загреб и Баку готовы развивать сотрудничество в сферах энергетики, АПК, туризма и транспорта – глава МИД Хорватии
ЦБ Азербайджана сократил в 2018г активы на 2,5%, убыток превысил 60 млн манатов
Чистая прибыль Хазар-Лада за 2018г превысила 216 тыс. манатов
Sinopec сократила прибыль в I квартале на 20% из-за снижения цен на нефть
Президент Алиев наградил членов элитарного клуба «Что? Где? Когда?» медалью «Тярягги»
В Индонезии при подсчете голосов после выборов умерли почти 300 сотрудников
8 человек погибли в ДТП с участием двух Жигулей в Азербайджане - Минздрав
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку отметили вторую годовщину учительского сайта. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР