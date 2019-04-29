Президент Алиев утвердил Госпрограмму по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане до 2026 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в понедельник «Государственную программу по обеспечению пищевой безопасности Азербайджана на 2019-2025гг», сообщает сайт главы государства.
Госпрограмма предусматривает обеспечение населения страны безопасными и качественными пищевыми продуктами, увеличение эффективности и прозрачности системы пищевой безопасности и соответствие ее международным требованиям.
В соответствии с распоряжением президента И.Алиева, Агентству пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана необходимо в трехмесячный срок определить основные индикаторы исполнения Госпрограммы с учетом международного опыта и ежегодно информировать главу государства о реализации мероприятий, предусматриваемых в ней.
Министерствам финансов и экономики необходимо при составлении госбюджета страны и государственных инвестиционных программ предусмотреть финансовые средства с целью финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой.
Мониторинг и оценку предусмотренных Госпрограммой мероприятий будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
Р.Бабаев
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