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Бизнес и законодательство 29.04.2019 16:28

Президент Алиев утвердил Госпрограмму по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане до 2026 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в понедельник «Государственную программу по обеспечению пищевой безопасности Азербайджана на 2019-2025гг», сообщает сайт главы государства.

Госпрограмма предусматривает обеспечение населения страны безопасными и качественными пищевыми продуктами, увеличение эффективности и прозрачности системы пищевой безопасности и соответствие ее международным требованиям.

В соответствии с распоряжением президента И.Алиева, Агентству пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана необходимо в трехмесячный срок определить основные индикаторы исполнения Госпрограммы с учетом международного опыта и ежегодно информировать главу государства о реализации мероприятий, предусматриваемых в ней.

Министерствам финансов и экономики необходимо при составлении госбюджета страны и государственных инвестиционных программ предусмотреть финансовые средства с целью финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой.

Мониторинг и оценку предусмотренных Госпрограммой мероприятий будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Р.Бабаев

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Тэги: ГОСПРОГРАММА, ПИЩА, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]