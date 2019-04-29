Россельхознадзора запретил ввоз более 15 тонн томатов из Азербайджана

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан запретило ввоз более 15 тонн томатов из Азербайджана.
«В ходе карантинного фитосанитарного контроля на международном автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» специалистами Россельхознадзора досмотрен грузовой отсек большегруза, прибывшего из Азербайджанской Республики с 15,5 тонн томатами», - отмечается в сообщении управления.
Для проведения лабораторных исследований были отобраны образцы, имеющие повреждения на кожуре овоща и его плодоножке, которые являются основанием полагать о заражении их карантинных объектом.
«Согласно лабораторному заключению в томатах помидорах обнаружен опасный вредитель - южноамериканская томатная моль. Насекомое включено в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, как отсутствующий вид для РФ и стран-членов ЕвраЗЭС», - отмечается в сообщении.
Основная кормовая культура для этого вида моли – томаты. Также она повреждает картофель, баклажан, табак сизый и другие растения. Вредителя можно выявить визуально на томатах по минам на листьях, поврежденным стеблям и плодам. Томатная моль представляет опасность, как для урожая в поле, так и в закрытом грунте. Потери урожая могут достигать от 50 до 100 %. Основной путь распространения вредителя - завоз с плодами и сеянцами томатов.
За попытку ввоза на территорию страны партии зараженных овощей в отношении владельца груза составлен протокол по ст.10.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях: «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции».
«В отношении продукции принято решение о ее возврате на территорию Азербайджана», - подчеркивается в сообщении.
Б.Рустамбеков
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