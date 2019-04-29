Путин увидел возможность прихода Украины и России к общему гражданству

Президент РФ Владимир Путин считает, что ответное заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинского гражданства некоторым россиянам свидетельствует о том, что с новым украинским лидером можно договориться, и что две страны в будущем могут прийти к общему гражданству.
"Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придём к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", - сказал В.Путин, комментируя заявление В.Зеленского относительно выдачи украинских паспортов российским гражданам.
Он считает, что украинцы и россияне в результате станут сильнее и успешнее. "У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские и украинцы", - подчеркнул он.
27 апреля В.Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны. "Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем вот такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Пекине.
Со своей стороны избранный президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля заявил, Украина "не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран". "И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", - отметил В.Зеленский.
В понедельник В.Путин, комментируя заявление В.Зеленского относительно выдачи украинских паспортов российским гражданам, предположил, что сможет договориться с новым украинским лидером: "Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное".
При этом президент РФ выразил убеждение, что русские и украинцы - единый народ, пусть и со своими особенностями, культурой и языком.
"Все очень просто: если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы, в России, будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату - у всех будет единое гражданство", - еще повторил В.Путин.
Он подчеркнул, что "это нельзя не приветствовать", и в завершение обратился к журналистам по-украински: "До побачення".
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за заявлениями избранного президента Украины Владимира Зеленского в дискуссии, которая сложилась у него с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу предоставления российского гражданства жителям Донбасса. "Да, действительно, идет обмен заявлениями, мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал Д.Песков журналистам.
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