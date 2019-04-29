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СНГ 29.04.2019 18:44

МВД РФ готовит новые жесткие меры, направленные на снижение смертности на дорогах - Колькольцев

МВД РФ готовит ряд инициатив, направленных на ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения.

"Уже внесенные в законодательство изменения должны повысить социальную ответственность граждан, призвать их не покидать место происшествия, оказывать помощь пострадавшим", - сказал глава МВД Владимир Колькольцев на совещании с членами правительства, которое провел в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"В рамках работы по усилению ответственности за нарушения в области дорожного движения нами предусматривается еще ряд очень жестких и серьезных предложений, направленных на снижение смертности во время ДТП", - отметил министр.

По его словам, в МВД рассчитывают, что "комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах".

Отвечая на вопрос В.Путина о динамике смертности в результате ДТП, В.Колокольцев отметил: "У нас снижается смертность - с 19 человек на 100 тысяч населения, она уже опустилась до 13 человек на 100 тысяч. Но конечная цель, которая перед нами поставлена, еще более жесткая - 4 человека на 100 тысяч населения".

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Тэги: РОССИЯ, ДОРОГИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]