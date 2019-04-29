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СНГ 29.04.2019 19:03

Порошенко призывает сограждан к единству в совместном продвижении Украины в Европу

Уходящий президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что единство украинцев позволит и дальше двигать Украину в Европу.

"Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить наши достижения. А нам есть что защищать", - сказал П.Порошенко в понедельник во время участия в праздничных пасхальных мероприятиях во Львове.

Он отметил, что надо совместно защитить украинскую армию, украинскую церковь и украинский язык.

Президент отметил важность того, как Верховная Рада отреагировала на его призыв принять закон об украинском языке.

Также П.Порошенко подчеркнул важность защитить другие реформы, начатые в Украине: децентрализацию, прозрачность государственных закупок, инвестиционный климат.

"Мы защитим все, что мы достигли огромным трудом. И не дадим никому украсть у нас эти достижения", - подчеркнул он.

"Мы будем совместно бок о бок двигать Украину дальше в Европу. И единство львовян, единство Галичины, единство Украины и украинцев является надежным залогом для этого", - подчеркнул глава государства.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, П.Порошенко вместе с женой Мариной и сыном Михаилом принял участие в праздничных пасхальных мероприятиях во Львове в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого.

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Тэги: УКРАИНА, ЕВРОПА, ПОРОШЕНКО, ВЕКТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]