Порошенко призывает сограждан к единству в совместном продвижении Украины в Европу

Уходящий президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что единство украинцев позволит и дальше двигать Украину в Европу.
"Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить наши достижения. А нам есть что защищать", - сказал П.Порошенко в понедельник во время участия в праздничных пасхальных мероприятиях во Львове.
Он отметил, что надо совместно защитить украинскую армию, украинскую церковь и украинский язык.
Президент отметил важность того, как Верховная Рада отреагировала на его призыв принять закон об украинском языке.
Также П.Порошенко подчеркнул важность защитить другие реформы, начатые в Украине: децентрализацию, прозрачность государственных закупок, инвестиционный климат.
"Мы защитим все, что мы достигли огромным трудом. И не дадим никому украсть у нас эти достижения", - подчеркнул он.
"Мы будем совместно бок о бок двигать Украину дальше в Европу. И единство львовян, единство Галичины, единство Украины и украинцев является надежным залогом для этого", - подчеркнул глава государства.
Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, П.Порошенко вместе с женой Мариной и сыном Михаилом принял участие в праздничных пасхальных мероприятиях во Львове в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого.
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