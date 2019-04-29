Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8966 RUR   0.0262 GBR   2.199 TRY   0.2854

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.30 -1.91 Brent 72.15 -2.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.04.2019 19:17

Испанский ЦИК исключил бывшего главу Каталонии и двух его соратников из списка участников выборов в Европарламент

Центральная избирательная комиссия Испании в понедельник отказала бывшему председателю правительства Каталонии Карлесу Пучдемону в праве баллотироваться на выборах в Европейский парламент, сообщает агентство ЭФЭ.

Такие же решения приняты в отношении бывших советников его правительства Антони Комина и Клары Понсати.

Таким образом, избирком поддержал жалобы, поданные Народной и Гражданской партиями. Причина отказа связана с тем, что они не находятся на территории Испании, скрываясь от испанского правосудия после того, как 27 октября 2017 года они поддержали одностороннее провозглашение Каталонией независимости.

К.Пучдемон, А.Комин и К.Понсати планировали выступить на европейских выборах от каталонской партии "Вместе за Каталонию" в рамках блока "Свободные за Европу".

Источники в партии "Вместе за Каталонию" сообщили, что намерены опротестовать решение Центральной избирательной комиссии Испании.

Выборы в Европейский парламент пройдут в Испании 26 мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, НАЦИОНАЛИСТЫ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ


Похожие новости


Число пострадавших в результате схода поезда в Каталонии превысило 40 человек Один человек погиб и 10 травмированы в результате схода поезда с рельсов в Каталонии Глава Каталонии выдвинул ультиматум Мадриду по голосованию о независимости Премьер Испании раскритиковал лидера Каталонии за поддержку акций протеста в регионе Протестующие в Каталонии блокируют магистрали, требуют новый референдум о независимости Король Испании Филипп VI с супругой и премьером Санчесом почтили память жертв совершенных год назад терактов в Каталонии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]