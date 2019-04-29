Президент Эстонии демонстративно покинула церемонию присяги правительства

Церемония приведения в понедельник к присяге нового правительства Эстонии прошла без флагов Евросоюза и с вышедшей из зала на время подписания одним из министров присяги главы государства Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

Во время заседания парламента спикер высшего органа законодательной власти Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) несколько раз отказывался отвечать на вопросы депутатов, почему из главного Белого зала парламента были удалены флаги Европейского союза. Он ссылался на то, что вопросы парламентариев не являются процедурными и потому он отвечать на них не должен.

Как написал в Facebook депутат от партии Реформ Марко Михкельсон (Marko Mihkelson), "сегодня спикеру парламента Хенну Пыллуаасу не хватило смелости признаться на пленарном заседании, что он единолично на прошлой неделе отдал распоряжение убрать флаги Европейского союза из Белого зала".

По его словам, флаги были там рядом с двумя государственными флагами Эстонии в течение последних лет. "Это и есть демократия в стиле EKRE (Консервативная народная партия Эстонии)? Отличный подарок от второй персоны государства накануне 15-й годовщины вступления Эстонии в Европейский союз", - написал депутат.

М.Михкельсон также отметил, что президент К.Кальюлайд пришла в парламент в свитере со слоганом "Слово свободно" на груди. На время принесения присяги членом EKRE, министром информационных технологий и внешней торговли Марти Куузиком (Marti Kuusik) она временно покинула зал. По данным СМИ, премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) в понедельник обсуждал с руководством консерваторов вопрос о замене М.Куузика на посту министра, так как тот применяет насилие в семье. После переговоров все же было решено оставить его в правительстве.

При этом часть депутатов от EKRE демонстративно продолжала сидеть, пока президент подписывала документ о принятии правительством присяги. "Такого цирка в плохом смысле слова в Эстонии раньше не было. А главную ответственность несет, конечно, Юри Ратас", считает М.Михкельсон.

Хотя после церемонии спикер Х.Пыллуаас предложил К.Кальюлайд поздравить членов нового правительства, она проигнорировала его просьбу.

Консервативная народная партия позиционируется в Эстонии как националистическая, евроскептическая, ксенофобная и гомофобная партия. В то же время популистская политика консерваторов пользуется популярностью среди населения. На выборах в парламент 3 марта они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мандатов из 101. В новом составе правительства они получили пять министерских портфелей из 15.