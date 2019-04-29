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Социум 29.04.2019 17:57

Президент Алиев наградил членов элитарного клуба «Что? Где? Когда?» медалью «Тярягги»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении медалью «Тярягги» членов интеллектуального элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Балакиши Касумова и Эльмана Талыбова.

«Балакиши Касумов и Эльман Талыбов награждаются медалью «Тярягги» за достойное представление азербайджанской молодежи в международных интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?», - говорится в соответствующем распоряжении президента Азербайджана.

Возглавляемая Б.Касумовым команда одержала в апреле победу в финальной игре весенней серии клуба «Что? Где? Когда?». Эта игра стала, одновременно, юбилейной, 500-й в истории интеллектуального клуба.

Проигрывая по ходу игру телезрителям со счетом 2:5, знатоки в итоге одержали волевую победу 6:5.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЧКГ, МЕДАЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]