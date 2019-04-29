Россия может сменить посла в Лондоне - СМИ

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин может быть назначен послом России в Великобритании вместо Александра Яковенко, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как говорится в материале, А.Яковенко вернется в Россию уже в середине лета этого года.

По данным источников издания, ему прочат должность руководителя Дипломатической академии МИД России.

В сообщении отмечается, что на пост посла РФ в Лондоне рассматривались несколько кандидатов, в том числе уровня замминистра, однако "после инцидента в Солсбери отношения двух стран значительно ухудшились, и эта позиция воспринимается как весьма токсичная".