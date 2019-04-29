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СНГ 29.04.2019 19:46

Россия может сменить посла в Лондоне - СМИ

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин может быть назначен послом России в Великобритании вместо Александра Яковенко, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как говорится в материале, А.Яковенко вернется в Россию уже в середине лета этого года.

По данным источников издания, ему прочат должность руководителя Дипломатической академии МИД России.

В сообщении отмечается, что на пост посла РФ в Лондоне рассматривались несколько кандидатов, в том числе уровня замминистра, однако "после инцидента в Солсбери отношения двух стран значительно ухудшились, и эта позиция воспринимается как весьма токсичная".

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Тэги: РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛ, СМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]